Почти каждый второй россиянин пересмотрел свою финансовую стратегию в сторону экономии

К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, которые занимаются планированием личных финансов.

Коронакризис — повод больше тратить или время экономить? Такой вопрос они задали россиянам. Большая часть опрошенных приняла решение урезать расходы в непростые для экономики и личного бюджета времена (47%). И лишь 8% пересмотрели свою финансовую стратегию в сторону увеличения расходов. Причём подобное решение мужчины принимали чуть чаще женщин (10 и 6% соответственно): «Рубль дешевеет, решился взять ипотеку». А молодёжь — чаще старшего поколения (12% среди россиян до 24 лет и 5% среди граждан старше 45 лет): «Откладывала с зарплаты на путешествие, а в карантин купила фотоаппарат».