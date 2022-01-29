Почти каждый второй житель СЗФО, трудящийся на «удалёнке», стал меньше следить за своим внешним видом
Служба исследований hh.ru провела опрос среди работников из СЗФО, чтобы выяснить, как удаленный формат работы повлиял на их образ жизни и внешний вид.
После перехода на работу в удалённом формате 45% респондентов из СЗФО стали меньше следить за собой, причём среди мужчин и женщин доля таких ответов почти не отличается – 47% и 46% соответственно.
С другой стороны, треть (30%) опрошенных жителей СЗФО, наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой (21% среди мужчин и 26% среди женщин). Еще 25% считают, что их внешний вид никак не изменился.
Те, кто стал меньше следить за собой на удалёнке, чаще встречаются среди ИТ-специалистов (53%), маркетологов (51%) и банковских служащих (50%). Более внимательными к своему внешнему виду стали представители из сферы административного персонала (34%) и работники сферы продаж (30%), а также бухгалтеры (26%).
Напомним, недавний совместный опрос hh.ru и WeWork показал, что больше трети (37%) сотрудников российских компаний и в том числе из регионов СЗФО, которые продолжают работать дистанционно из-за пандемии, хотели бы вернуться в офис частично (на несколько дней) или полностью. Большинство считают оптимальным проводить в офисе 2-3 дня в неделю (73%), а приходить в офис 4-5 дней в неделю хочет каждый пятый сотрудник.
Выводы этого опроса подтверждают результаты международного исследования о влиянии работы из дома на сотрудничество коллег, которое WeWork и brightspot strategy проводили в сентябре 2020 года. Тогда опрос, проведенный среди офисных сотрудников в США, Канаде, Мексике и Великобритании, показал, что способность поддерживать социальные контакты в коллективе снизилась в среднем на 17%. А способность креативить и проводить брейнштормы сократилась на 13-15%. Работники, которые вернулись в офис после удалённой работы на несколько дней в неделю, сообщили об улучшении настроения в среднем на 54%.