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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 14:00

Почти каждый второй зумер не откликнется на вакансию с зарплатой по договоренности

8 из 10 представителей поколения Z не обратят внимания на вакансии с зарплатой по договоренности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договорённости: каждый третий лишь иногда откликается на них, 4 из 10 — никогда.

Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (81 и 70% соответственно).

8 из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности (36% откликаются на такие предложения иногда, 45% не рассматривают их вообще).

Молодёжь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Как отмечают респонденты: «Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен чётко понимать, сколько готов платить» (администратор проектов, 24 года); «Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны» (визуализатор 3D-Max, 19 лет).

В условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на «SuperJob» зарплата указана.

Время проведения опроса: 26—27 февраля 2025 года.

 

 

 

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