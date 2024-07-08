Почти километр тепловых сетей заменят в Оленегорске

Первый замминистра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова посетила ряд крупных объектов сферы теплоснабжения. Мероприятие проходит с целью контроля подготовки региона к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

Так, первым объектом на карте выездной поверки стала угольная котельная города Оленегорска (ООО «ТЭС»), где за счёт средств субсидии из областного бюджета идёт ремонт участка магистрального трубопровода.

Кроме этого, МУП «Городская управляющая компания» за счёт собственных средств выполняет перекладку тепловых сетей общей протяженностью 960 метров.

Далее комиссия посетила мазутную котельную посёлка Высокий, где эксплуатирующая организация АО «МЭС» проводит плановые ремонты на основном и вспомогательном оборудовании.

Затем в фокусе внимания были объекты АО «Мончегорская теплосеть». Энергетики рассказали о состоянии инфраструктуры и проводимых работах на котельной населённого пункта 25 километр.

«Мы продолжаем практику выездного контроля подготовки объектов коммунального хозяйства к предстоящей зиме. Это помогает более точно отслеживать качество и соблюдение сроков проведения мероприятий. На сегодня работы на объектах ведутся согласно графику, запас топлива формируется», – отметила Алена Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru