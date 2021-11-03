Почти миллион рублей заплатят организации региона за нарушение стандартов раскрытия информации

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области подвёл промежуточные итоги контрольно-надзорной деятельности. Одним из направлений работы комитета является контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации. Мониторинг проводится в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Так, ресурсоснабжающие организации обязаны размещать информацию о размерах тарифов, а также о плановой приостановке подачи ресурсов, чтобы жители региона в любой момент могли с ней ознакомиться.

Проверяется информация, которую организации размещают в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитической система» и на своих официальных сайтах. Организации, ведущие свою деятельность в сфере электроэнергетики, раскрывают информацию на своих официальных сайтах.

В 2021 году за нарушение стандартов раскрытия информации комитетом возбуждено 57 дел об административных правонарушениях. По 19 из них принято решение о наложении административных штрафов. Сумма штрафов составила 950 тысяч рублей.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, кроме того, комитетом проведено 8 плановых проверок в 2021 году. Проведённые проверки не выявили грубых нарушений обязательных требований установленных законодательством в сфере государственного регулирования цен и тарифов на территории Мурманской области. Единичные замечания устранены в ходе проверок.