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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 10:00

Почти на 40% сократилось количество погибших в ДТП на дорогах Мурманской области

Аварийность на дорогах Мурманской области снижается. За четыре месяца 2021 года сократилось число дорожно-транспортных происшествий и количество погибших в них северян. Данные официальной статистики вчера  озвучил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Рабочую встречу глава региона провел из Москвы по видеоконференцсвязи.

«В конце прошлого года был утверждён план по обеспечению безопасности дорожного движения. Если смотреть показатели за первые 4 месяцев текущего года, мы видим сокращение ДТП почти на 10%, а, главное, что число погибших на дорогах сократилось на 38,2%», – подчеркнул Андрей Чибис.

Зафиксировано также снижение относительного показателя, характеризующего тяжесть последствий, с 7,3% до 5,4% – это ниже среднего значения в Северо-Западном федеральном округе и в целом по России. Кроме того, почти на 40% уменьшилось количество ДТП с участием несовершеннолетних детей. Это результат, как отметил губернатор, совместной работы ГИБДД и образовательных организаций региона. В 2021 году в «Школу юных инспекторов движения» зачислены учащиеся из Мурманска, Апатитов, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Видяево. Программа рассчитана на школьников от 10 до 12 лет и направлена на формирование культуры транспортной безопасности, воспитание ответственных участников дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Всего в 17 муниципальных образованиях Мурманской области функционируют 104 отряда ЮИД.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дорожно-строительный сезон в регионе активно стартовал. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключено 100% государственных контрактов на выполнение ремонтных работ. Помимо этого, с помощью специальной передвижной лаборатории продолжается обследование участков дорог. На основании полученных данных будет сформирован план дорожной кампании на последующие годы.

«2020 год был для нас не самый простой в части ДТП. Мы сделали конкретные выводы и включили в Комплексный план более 60 мероприятий. Речь в том числе идет о своевременном восстановлении и нанесении дорожной разметки, ремонте покрытия, установке знаков при проведении ремонтных работ. Главная задача – завершить работы и сдать объекты до 1 сентября, когда северяне начинают возвращаться из отпусков», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. Тем не менее, как отметил министр, главным залогом снижения аварийности на дорогах остается ответственное отношение всех участников дорожного движения к собственной безопасности и безопасности окружающих.

 

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