Почти половина мурманчан помимо основной работы вынуждены искать подработку этой осенью

Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тысячи работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них нуждается в дополнительном заработке помимо основной работы.

Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал, что потребность в дополнительном заработке помимо постоянной работы есть у 49% жителей Мурманской области. За год (по сравнению с III кварталом 2024 года) доля таких граждан выросла на 10%. Ещё 39% респондентов пока не планируют искать подработку, у 8% на момент опроса уже было несколько мест работы, остальные затруднились ответить.

Больше всего подработку для поддержания бюджета ищут работники сферы искусства и масс-медиа — две трети опрошенных (61%). На втором месте — специалисты индустрии красоты и фитнеса (60%), на третьем — врачи и преподаватели: по 58% представителей этих профессий признались, что будут искать дополнительный заработок осенью.

Кроме того, стал известен рейтинг регионов, где жители чаще других ищут подработку. Лидером стал Дагестан: здесь 63% опрошенных заявили о необходимости дополнительного заработка. На втором месте расположилась Архангельская область (62%), на третьем — Кировская область (59%).

Также в рейтинг вошли Ульяновская, Псковская, Рязанская области и Забайкальский край — в этих регионах более 58% жителей планируют искать вторую работу этой осенью.

Кроме того, эксперты hh.ru выяснили, что наибольшее число людей, уже занятых на двух и трёх работах, проживает в Республике Коми (16% респондентов), Астраханской области (13%), Удмуртии (12%) и Томской области (11%) (наглядно на диаграмме).

Рассматриваете ли вы поиск подработки помимо основной работы в ближайшие три месяца? Ответы респондентов по профессиональным сферам, 2025 год, в %: