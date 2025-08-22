Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
Почти половина мурманчан помимо основной работы вынуждены искать подработку этой осенью

Больше всего подработку для поддержания бюджета ищут работники сферы искусства и масс-медиа — две трети опрошенных (61%). На втором месте — специалисты индустрии красоты и фитнеса (60%), на третьем — врачи и преподаватели: по 58% представителей этих профессий признались, что будут искать дополнительный заработок осенью.

Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тысячи работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них нуждается в дополнительном заработке помимо основной работы.

Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал, что потребность в дополнительном заработке помимо постоянной работы есть у 49% жителей Мурманской области. За год (по сравнению с III кварталом 2024 года) доля таких граждан выросла на 10%. Ещё 39% респондентов пока не планируют искать подработку, у 8% на момент опроса уже было несколько мест работы, остальные затруднились ответить.

Больше всего подработку для поддержания бюджета ищут работники сферы искусства и масс-медиа — две трети опрошенных (61%). На втором месте — специалисты индустрии красоты и фитнеса (60%), на третьем — врачи и преподаватели: по 58% представителей этих профессий признались, что будут искать дополнительный заработок осенью.

Кроме того, стал известен рейтинг регионов, где жители чаще других ищут подработку. Лидером стал Дагестан: здесь 63% опрошенных заявили о необходимости дополнительного заработка. На втором месте расположилась Архангельская область (62%), на третьем — Кировская область (59%).

Также в рейтинг вошли Ульяновская, Псковская, Рязанская области и Забайкальский край — в этих регионах более 58% жителей планируют искать вторую работу этой осенью.

Кроме того, эксперты hh.ru выяснили, что наибольшее число людей, уже занятых на двух и трёх работах, проживает в Республике Коми (16% респондентов), Астраханской области (13%), Удмуртии (12%) и Томской области (11%) (наглядно на диаграмме).

Рассматриваете ли вы поиск подработки помимо основной работы в ближайшие три месяца? Ответы респондентов по профессиональным сферам, 2025 год, в %:

Проф. сфера

Да

Нет

У меня уже есть

 подработка

Затрудняюсь

 ответить

Автомобильный бизнес

38

47

10

5

Административный персонал

44

46

5

5

Безопасность

41

43

10

6

Высший менеджмент

52

36

8

4

Добыча сырья

48

43

5

3

Домашний, обслуживающий персонал

56

34

3

7

Закупки

47

47

4

2

Информационные технологии

44

45

7

4

Искусство, развлечения, массмедиа

61

27

9

2

Маркетинг, реклама, PR

56

31

9

4

Медицина, фармацевтика

58

33

6

4

Наука, образование

58

32

8

2

Продажи, обслуживание клиентов

43

47

5

6

Производство, сервисное обслуживание

44

47

6

4

Рабочий персонал

47

40

8

5

Розничная торговля

45

46

3

5

Сельское хозяйство

39

47

6

8

Спорт, салоны красоты

60

26

10

3

Строительство, недвижимость

47

37

10

6

Транспорт, логистика, перевозки

43

44

8

5

Туризм, гостиницы, рестораны

47

43

6

3

Управление персоналом, тренинги

49

44

4

3

Финансы, бухгалтерия

50

42

4

4

Юристы

47

47

4

3

 

