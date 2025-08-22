Почти половина мурманчан помимо основной работы вынуждены искать подработку этой осенью
Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тысячи работников и соискателей из всех федеральных округов и выяснили, кто из них нуждается в дополнительном заработке помимо основной работы.
Опрос hh.ru, проведённый в III квартале 2025 года, показал, что потребность в дополнительном заработке помимо постоянной работы есть у 49% жителей Мурманской области. За год (по сравнению с III кварталом 2024 года) доля таких граждан выросла на 10%. Ещё 39% респондентов пока не планируют искать подработку, у 8% на момент опроса уже было несколько мест работы, остальные затруднились ответить.
Больше всего подработку для поддержания бюджета ищут работники сферы искусства и масс-медиа — две трети опрошенных (61%). На втором месте — специалисты индустрии красоты и фитнеса (60%), на третьем — врачи и преподаватели: по 58% представителей этих профессий признались, что будут искать дополнительный заработок осенью.
Кроме того, стал известен рейтинг регионов, где жители чаще других ищут подработку. Лидером стал Дагестан: здесь 63% опрошенных заявили о необходимости дополнительного заработка. На втором месте расположилась Архангельская область (62%), на третьем — Кировская область (59%).
Также в рейтинг вошли Ульяновская, Псковская, Рязанская области и Забайкальский край — в этих регионах более 58% жителей планируют искать вторую работу этой осенью.
Кроме того, эксперты hh.ru выяснили, что наибольшее число людей, уже занятых на двух и трёх работах, проживает в Республике Коми (16% респондентов), Астраханской области (13%), Удмуртии (12%) и Томской области (11%) (наглядно на диаграмме).
Рассматриваете ли вы поиск подработки помимо основной работы в ближайшие три месяца? Ответы респондентов по профессиональным сферам, 2025 год, в %:
|
Проф. сфера
|
Да
|
Нет
|
У меня уже есть
подработка
|
Затрудняюсь
ответить
|
Автомобильный бизнес
|
38
|
47
|
10
|
5
|
Административный персонал
|
44
|
46
|
5
|
5
|
Безопасность
|
41
|
43
|
10
|
6
|
Высший менеджмент
|
52
|
36
|
8
|
4
|
Добыча сырья
|
48
|
43
|
5
|
3
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
56
|
34
|
3
|
7
|
Закупки
|
47
|
47
|
4
|
2
|
Информационные технологии
|
44
|
45
|
7
|
4
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
61
|
27
|
9
|
2
|
Маркетинг, реклама, PR
|
56
|
31
|
9
|
4
|
Медицина, фармацевтика
|
58
|
33
|
6
|
4
|
Наука, образование
|
58
|
32
|
8
|
2
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
43
|
47
|
5
|
6
|
Производство, сервисное обслуживание
|
44
|
47
|
6
|
4
|
Рабочий персонал
|
47
|
40
|
8
|
5
|
Розничная торговля
|
45
|
46
|
3
|
5
|
Сельское хозяйство
|
39
|
47
|
6
|
8
|
Спорт, салоны красоты
|
60
|
26
|
10
|
3
|
Строительство, недвижимость
|
47
|
37
|
10
|
6
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
43
|
44
|
8
|
5
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
47
|
43
|
6
|
3
|
Управление персоналом, тренинги
|
49
|
44
|
4
|
3
|
Финансы, бухгалтерия
|
50
|
42
|
4
|
4
|
Юристы
|
47
|
47
|
4
|
3