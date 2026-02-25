Почти половина обратившихся в службу занятости Заполярья участников СВО нашли работу

В Кадровом центре «Работа России» Мурманской области подвели итоги работы с участниками специальной военной операции. Эта категория граждан — приоритетная в деятельности службы занятости, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры».

В течение 2025 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 73 участника СВО, в результате принятых мер 35 человек успешно трудоустроены. Пятеро из них открыли собственное дело и оформили самозанятость, а десять человек нашли работу, имея инвалидность.

Важным направлением работы является профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках национального проекта «Кадры». Ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, а также члены семей лиц, погибших при выполнении задач в ходе СВО, определены как приоритетная категория для обучения по этому нацпроекту. В 2025 году возможностью пройти обучение по направлению от службы занятости воспользовались 10 соискателей данной категории. Полученные знания и навыки позволят им расширить профессиональные перспективы.

Работа по содействию занятости эффективно продолжается и в 2026 году — только в январе в службу занятости обратились 12 участников СВО, трудоустроены двое, из них один гражданин из числа инвалидов. Особое внимание в работе с данной категорией граждан уделяется не только трудоустройству, но и комплексной поддержке, включая адаптацию на рабочем месте. Ключевую роль в успешном возвращении к мирной жизни играют специальные подходы психологов службы занятости, которые применяют адресные меры поддержки.

Директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова рассказала, что помимо стандартных консультаций ведется индивидуальная психологическая работа, и если назначается групповое мероприятие, то участие в нем принимают только граждане одной категории, что позволяет создать наиболее комфортную и доверительную атмосферу.

«Для нас важно помочь человеку не просто найти рабочее место, но и комфортно адаптироваться в нем, а также в социуме в целом. Наша задача — чтобы возвращение к мирной жизни было максимально плавным и успешным, поэтому мы используем все доступные инструменты поддержки, от профессионального обучения до индивидуальной работы с психологом», — прокомментировала Юлия Рябинова.

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области оказывает широкий спектр мер господдержки: от информирования и профориентации до психологической поддержки, социальной адаптации и содействия в переезде. Все меры поддержки для участников СВО и членов их семей предоставляются бесплатно и в приоритетном порядке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562743/#&gid=1&pid=1