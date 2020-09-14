Почти половина россиян относится к кредитам настороженно

По сравнению с 2007 годом число россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, снизилось более чем в 3 раза: с 47 до 15%, к таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса.

По данным исследования, за последние полгода кредитный договор подписали 29% опрошенных. Чаще других кредитовались респонденты с доходом от 80 тысяч рублей — 43%.

При этом почти половина россиян (47%) относится к кредитам настороженно. Мнение, что любой займ — это дорога в долговую яму, чаще разделяют мужчины (53% против 41% среди женщин), респонденты 35—44 лет (51%), а также те, кто за последние полгода кредитами не пользовался (52%).

О том, что кредит — это прекрасная возможность приобрести желаемое, говорят всего 15% россиян. Среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такое мнение разделяют лишь 13%, среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей — каждый пятый. Те, кто брал кредит в последние полгода, согласны с этой оценкой чаще остальных — 24%.

За 13 лет число россиян, которые считают кредиты прекрасной возможностью приобрести желаемое, снизилось с 47 до 15%. Отрицательное отношение к кредитам нарастало и достигло пика в 2016 году: 4 года назад займы называли прямой дорогой в долговую яму 62% респондентов, сейчас негатива в адрес кредитов стало несколько меньше (47%).

Россияне стали реже называть кредиты и прекрасной возможностью приобрести желаемое, и прямой дорогой в долговую яму, но стали оставлять больше других отзывов, среди которых всё чаще можно услышать, что кредит является одним из финансовых инструментов, прибегать к которому можно, но грамотно и осмотрительно.