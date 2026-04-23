Почти треть мурманчан воспринимают ИИ как хорошего помощника на работе

Аналитики hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выявили, что искусственный интеллект всё активнее интегрируется в бизнес-процессы и сотрудники воспринимают его как полезный инструмент. Для 29% респондентов из Мурманской области ИИ стал хорошим помощником, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». А 4% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды.

Самыми активными пользователями искусственного интеллекта ожидаемо оказались работники в возрасте 25–34 лет — среди них ИИ в работе используют 33%. Молодёжь до 24 лет также активно осваивает технологии (30%). С увеличением возраста этот показатель снижается: среди сотрудников старше 45 лет нейросетями пользуются в среднем 20%.

Половине молодёжи ИИ помогает работать лучше

Для половины молодых людей (до 18 лет — 49%, 18–24 года — 51%) технологии стали отличным помощником в работе. Среди возрастной категории 45+ этот взгляд разделяют лишь 29%, при этом около половины взрослых респондентов отмечают, что их работа пока не предполагает использования ИИ (47% опрошенных в возрасте 35–44 лет, 46% — 45–54 года и 50% — 55 и старше). Также обнаружилось гендерное различие: мужчины в два раза чаще женщин склонны наделять ИИ статусом «коллеги» (4% против 2%).

В профессиональном плане ИИ ожидаемо лидирует там, где важна работа с информацией и креатив: в профсферах «Маркетинг, реклама и PR» (68%), «Искусство, массмедиа и развлечения» (63%), «Информационные технологии» (59%). Напротив, в сферах производства, сервисного обслуживания, безопасности (по 55%) и транспорта (53%) ИИ пока внедряется медленнее из-за высокой доли физического труда.

Новые возможности с ИИ: эффективность и интересные задачи

Работники только начинают открывать для себя преимущества ИИ, отмечая, что он не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. Около 10% респондентов из Мурманской области уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям, а 7% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей.

В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодёжь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач.

В профессиональных категориях наиболее заметное влияние ИИ фиксируется в сферах, где высока доля интеллектуального и креативного труда. Абсолютный лидер — маркетинг, реклама и PR: 40% специалистов заявили о росте эффективности, а у 31% появились новые роли. В ИТ-секторе 25% говорят о повышении конкурентоспособности, 19% получили новые задачи, в профсфере «Управление персоналом, тренинги» у 31% опрошенных благодаря ИИ появились новые роли, а 18% стали работать эффективнее. В интеллектуальных сферах ИИ не просто ускоряет работу, но и создаёт для специалистов новые карьерные возможности.

Опрос проводился с 22 по 24 января 2026 года среди 3059 российских соискателей, в том числе из Мурманской области.

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области число торговых точек с услугой «наличные на кассе» выросло более чем на треть-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро, слабо растёт к фунту и иене-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
