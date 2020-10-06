Почти треть россиян считает недостаточными меры, которые принимаются для защиты от коронавируса

Действия правительства России для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии COVID-19 недостаточны, считает 31% населения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил отношение россиян к мерам, принимаемым руководством страны для противодействия коронавирусу.

Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены и вирус продолжает распространяться, — таковы аргументы тех, кто уверен в недостаточности принимаемых мер (31%). Особенно обеспокоены россияне старше 45 лет — среди них число тех, кто считает, что правительство недостаточно заботится о здоровье населения, составляет 40%. В Москве такую позицию разделяют чуть реже, чем в регионах (28 и 32% соответственно). В апреле, во время первой волны пандемии, в недостаточности принимаемых мер были убеждены 40% опрошенных.

Действий правительства достаточно для сохранения жизни и здоровья населения, — уверены 27% граждан страны. Перепрофилирование больниц для приёма пациентов с вирусной пневмонией, внеплановые школьные каникулы в столице, масочный режим — все это уже работает против коронавируса. Такого мнения чаще придерживаются респонденты до 24 лет (31%).

Лишь 16% россиян считают, что принимаемые меры избыточны. Особенно распространена такая позиция в столице (30%), где школы и учреждения дополнительного образования уже закрыты на внеплановые каникулы. Респонденты отмечают, что устали от необходимости повсюду носить маску, а свободные от уроков дети все равно могут заразиться коронавирусом в кинотеатре или торговом центре.

Более четверти опрошенных пока затрудняются дать свою оценку происходящему (26%).