Почти три тысячи человек посетили «Поезд Победы» в Мурманске

За три дня стоянки в заполярной столице уникальную экспозицию «Поезда Победы» посетили 2814 человек. В числе первых посетителей – курсанты отделения Центра «ВОИН» в Мурманской области и воспитанники регионального Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Второй год подряд при всесторонней поддержке правительства Мурманской области уникальный музейный состав «Поезд Победы» посещают ребята, которые проходят обучение в Центре «На Севере – жить!», основной целью которого является воспитание у подрастающего поколения любви к малой Родине и гордости за свой регион. В этом году к ним присоединились курсанты отделения центра «ВОИН», открытого в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса в апреле этого года. Задача Центра – воспитать новое поколение патриотов, поэтому посещение таких уникальных экспозиций как «Поезд Победы» имеет огромное значение для курсантов, проходящих подготовку на базе регионального отделения.

«Я хочу, чтобы как можно больше молодых людей пришли сюда и испытали те же эмоции, что и я. Чтобы они поняли, насколько жестокой и страшной была война. Не знаю, что ещё добавить, мне искренне жаль всех погибших и я горжусь нашими предками, прошедшими Великую Отечественную войну», – поделилась впечатлениями о посещении «Поезда Победы» пятнадцатилетний курсант Центра «ВОИН» Александра Присяжнюк из Мурманска.

На протяжении двух дней состав посетили 180 ребят из центров «ВОИН» и «На Севере – жить!».

«Наши дедушки, прадедушки воевали за нас, чтобы фашист не пришёл на нашу Родину, не захватил нашу страну. Они воевали за нашу свободу и независимость. Поэтому мне очень понравился «Поезд Победы», после посещения даже слёзы навернулись на глаза», – рассказал четырнадцатилетний воспитанник центра «На Севере – жить!» Александр Крепель из Полярных Зорь.

В Мурманской области нет семьи, которая не была бы связана с Великой Отечественной войной. В сердцах северян навсегда сохранится память о героической обороне Заполярья, подвиге города-героя Мурманска, беспрецедентном примере мужества и отваги северян. Поэтому «Поезд Победы» год от года пользуется большой популярностью среди жителей региона. Напомним, что в прошлом году иммерсивную экспозицию посетили более семи тысяч человек.

«Для нас большая честь вновь принимать «Поезд Победы». И, что очень важно, второй год подряд состав совершает остановки сразу в трёх городах региона: Мурманске, Апатитах и Кандалакше. Это делает возможным посещение уникального музейно-выставочного проекта для большего числа жителей региона, в особенности значимо своими глазами увидеть историческую правду молодому поколению северян», – подчеркнул в своём обращении к жителям губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после Мурманска «Поезд Победы» отправился в Апатиты, 7 и 8 августа состав можно будет посетить в Кандалакше. Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Обращаем внимание на то, что выставка имеет возрастные ограничения 12+.

Напомним, проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». «Поезд Победы» воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Состав находится в пути уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». В прошлом году состав дополнен новым вагоном о трёх военных трибуналах над нацистами: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. С 2020 года первую в мире иммерсивную выставку о событиях Великой Отечественной войны, размещенную в движущемся поезде, посетило свыше 1 млн жителей России и Беларуси, поезд преодолел около 180 тысяч километров, побывал в 216 городах, в том числе неоднократно – в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/