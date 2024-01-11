Почти тысяча заполярных семей принимают участие в дистанционном этапе конкурса «Это у нас семейное»

15 января завершится дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 585 тысяч человек, а это свыше 100 тысяч семейных команд со всех регионов страны. Мурманскую область на конкурсе представляют 953 заполярные семьи, то есть в составе семейных команд в дистанционном этапе участвуют более 2,9 тысячи северян.

В рамках дистанционного этапа продолжается «Марафон заданий«, запущенный 4 декабря. Каждая неделя марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, неделю с 8 по 14 января предлагается посвятить выполнению задания «История семьи». Задания этого направления предлагают участникам больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников.

«Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели. Задания конкурса совсем не сложные и направлены, в первую очередь, на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, дать возможность провести больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом пройдет финал конкурса. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и «Движение Первых». Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», киностудия «Союзмультфильм» и другие, а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Фото: https://gov-murman.ru