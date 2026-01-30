Почти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике

Учёные трудятся в экстремальных условиях высоких широт и полярной ночи: отбирают пробы грунта и биоты, проводят гидрохимический анализ, ведут метео- и ледовые наблюдения и непрерывно контролируют параметры окружающей среды.

С момента перебазирования к новому ледовому полю дрейфующая станция «Северный полюс-42» преодолела около 1450 км, а генеральный дрейф составил более 460 км. Сейчас станция находится почти у самой вершины Земли — в западном полушарии, на координатах 87° с. ш., 8° з. д.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, с октября 2024 года СП-42 прошла в общей сложности около 5000 км — это примерно столько же, сколько от Санкт-Петербурга до Красноярского края.

Информация, полученная в ходе экспедиции, поможет глубже понять природные процессы Северного полушария и их влияние на климат и экосистемы планеты.

Фото (Александр ТЕТЕРИН, СП-42, ААНИИ; карта (Анастасия ИЛЬИНА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248472%2Fwall-165713521_6554