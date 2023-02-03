В Кировске продолжится реализация масштабной программы развития рудно-сырьевой базы. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса десятого горизонта Кировского рудника. Об этом сообщил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Кроме того, в 2022 году компания «ФосАгро» нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11 млн тонн. Новый производственный рекорд – результат слаженной и самоотверженной работы всего многотысячного коллектива группы «ФосАгро».

Высокие производственные результаты позволили «ФосАгро» в 1,5 раза – до более 59 млрд рублей – нарастить сумму налоговых отчислений, которые компания выплачивает в бюджеты всех уровней. Почти в 2,5 раза «ФосАгро» увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов – до 12,8 млрд рублей.

«В условиях внешних вызовов компании удалось сохранить режим бесперебойного производства, оперативно переориентировать экспортные потоки и внести важный вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечив российских аграриев экоэффективными витаминами роста», – отметил председатель Совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что в рамках реализации долгосрочной стратегии развития компании в этом году на инвестиции будет направлен рекордный объём средств – почти 67 млрд рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.