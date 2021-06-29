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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.21 09:00

Почти в 8 раз снизился показатель заболеваемости наркоманией в Мурманской области с 2008 года

Вопросы профилактики наркомании, противодействия преступности и повышения эффективности работы наркологических служб региона обсудили вчера в правительстве Мурманской области. Под председательством губернатора Андрея Чибиса в формате ВКС прошло очередное заседание антинаркотической комиссии.

«Могу зафиксировать положительную динамику по количеству зарегистрированных заболевших. Среди несовершеннолетних вообще нет зарегистрированных больных наркоманией. С 2008 года, по сути, в 8 раз снизилось количество тех людей, которые болеют наркоманией. По сравнению с 2019 годом показатель снизился на 11%, – во вступительном слове сказал губернатор. – С одной стороны, коллеги, динамика неплохая. Это значит, что та работа, которая ведется по профилактике наркомании и борьбе с распространением запрещенных веществ, приносит положительные результаты. Но расслабляться нельзя, нужно усиливать эту работу, мы все понимаем высокий уровень угрозы».

Как следует из официальной статистики, общая распространенность наркомании в регионе снижается. Так, например, в 2020 году этот показатель составил 121,8 на 100 тысяч населения, что на 9,2% ниже показателя 2019 года. За этот же период в России он составил – 160,9, в Северо-Западном федеральном округе – 142,5.

В рамках заседания был заслушан доклад главного врача-нарколога Мурманской области Игоря Заплаткина о наркологической ситуации в регионе, основных направлениях работы службы и мерах по повышению ее эффективности в 2021 году.

«Действительно, в течение последних 13 лет у нас отмечается снижение показателя первичной заболеваемости всеми видами наркологических расстройств. Количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении у наркологов в абсолютных числах также снижается. На 1 января 2021 года под наблюдением находились 7128 пациентов с наркологическими расстройствами, в том числе 167 несовершеннолетних и 1599 женщин. Подавляющее большинство – 81,3% имеют проблемы с алкоголем», – сказал Игорь Заплаткин.

Как прозвучало в докладе, в областном центре и в крупных муниципалитетах региона – Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Апатитах, Кандалакше, Печенгском округе – созданы условия для получения стационарной наркологической помощи. Специальные кабинеты работают во всех центральных районных и городских больницах. При этом отмечается нехватка врачей психиатров-наркологов.

На проблему укомплектованности медицинских кадров обратил внимание Андрей Чибис. Губернатор поручил министерству здравоохранения Мурманской области проработать с муниципальными образованиями механизмы по привлечению наркологов, в том числе с возможностью предоставления служебного жилья.

«Это вопрос не рассуждений, а выработки конкретных мер по решению кадровых проблем в зависимости от потребности.  Прошу в течение двух недель вместе с муниципалитетами, где нет наркологов, выяснить, что нужно, кого и куда необходимо привлечь», – подытожил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания члены антинаркотической комиссии Мурманской области рассмотрели вопросы о работе с наркопотребителями, содержащимися в исправительных учреждениях. Также были представлены отчеты о принимаемых мерах по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Полярных Зорях.

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