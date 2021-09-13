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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 18:00

Почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации

По мнению россиян, наиболее эффективную помощь в поиске работы могут оказать друзья и коллеги. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 13% менеджеров по персоналу никогда не принимали на работу сотрудников по чьим-либо рекомендациям, тогда как у 87% рекрутеров есть такой опыт. Чаще всего работодатели прислушиваются к тем, кто уже работает в компании: трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% опрошенных, причем подобная практика наиболее распространена в крупных компаниях (82%). Каждый третий HR-менеджер (31%) принимал на работу по рекомендациям друзей, знакомых и родственников, каждый четвёртый (25%) — по советам уже уволившихся из организации специалистов и бывших коллег. Ещё 23% прислушивались к рекомендациям других людей (однокурсников, консультантов и т.п.)

За прошедший год в 6% компаний более половины сотрудников приняты по рекомендации (чаще это предприятия с численностью до 100 человек). Столько же работодателей сообщили, что «по знакомству» к ним устроились от 26% до 50% работников. В каждой шестой компании (17%) доля таких сотрудников составляет от 10% до 25%. В основном же (в 41% организаций) число специалистов, принятых по рекомендации, не превышает 10%.

Большинство менеджеров по персоналу (61%) уверены, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают примерно с той же эффективностью, что и остальной персонал. О том, что эти специалисты трудятся лучше других, сообщили 17% работодателей. «Стараются, потому что не хотят подвести того, кто их рекомендовал», — объясняют опрошенные. Такими наблюдениями чаще других делятся менеджеры по персоналу небольших компаний численностью до 100 человек (19%). Лишь 6% HR-менеджеров считают, что «рекомендованные» сотрудники работают хуже других: «Видимо, считают, что их всегда прикроют».

Нужно ли просить помощи в поисках работы у кого-либо из близких? С точки зрения каждого второго россиянина (54%), за содействием в трудоустройстве есть смысл обращаться к друзьям или знакомым, еще 38% считают полезным попросить о помощи коллег. К другим возможным «источникам рекомендаций» считает целесообразным обращаться за помощью меньшее число россиян: к родственникам и подписчикам в соцсетях — по 26%, к мужу или жене — 24%, к родителям — 22%, к своему руководству — лишь каждый пятый.

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