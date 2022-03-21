Почти в полтора раза выросла значимость таких «корпоративных плюшек», как полис ДМС

Наиболее востребованными составляющими компенсационных пакетов сегодня являются дополнительное медицинское страхование и обучение за счёт компании, на третьем месте — бесплатное питание и путевки на отдых. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На первом месте по востребованности сегодня такая составляющая компенсационного пакета, как оплачиваемый полис ДМС: его выбрали бы 45% россиян. Обучение за счёт компании важно для 43% опрошенных. По 29% предпочли бы бесплатное питание (или соответствующую компенсацию) и частичную оплату отпускных расходов. Для каждого четвертого (24%) актуально предоставление беспроцентной ссуды от компании, для 22% — оплата спортклуба или бассейна. Несколько дополнительных дней отпуска в год в качестве составляющей компенсационного пакета хотели бы получить 18% россиян, оплату проезда в общественном транспорте и возможность пользоваться служебным транспортом — по 16%. О компенсации работодателем расходов на мобильную связь мечтает каждый десятый, о возможности приобрести продукцию компании со скидкой и подарках к праздникам — по 5%, о корпоративных мероприятиях — 3%.

Оплачиваемое дополнительное медицинское страхование чаще всего предпочитают женщины (49% против 41% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (50%). Обучение за счёт компании наиболее актуально для молодёжи до 34 лет (49%). Бесплатное питание, возможность получения беспроцентной ссуды и наличие служебного транспорта чаще выбирают мужчины, а льготные путевки, несколько дополнительных дней отпуска в год, оплату спортклуба и общественного транспорта — женщины. Компенсация расходов на обеды, общественный транспорт и мобильную связь более важна для россиян с доходом менее 50 тысяч рублей, а служебный транспорт и частичная отплата отпускных расходов — для респондентов, зарабатывающих более 80 тысяч рублей.

По сравнению с 2021 годом, почти в полтора раза выросла значимость таких «корпоративных плюшек», как полис ДМС и возможность получения беспроцентной ссуды от работодателя. Во время пандемии интерес к дополнительному медицинскому страхованию был низким: в первый год ковида не все страховые компании соглашались компенсировать расходы на диагностику и лечение COVID-19, два года россияне опасались посещать любые медучреждения. Для многих настало время заняться здоровьем, а финансовые возможности тают.