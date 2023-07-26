Наибольшее количество сообщений в блоке «Здравоохранение» ЦУР касается трудностей записи к врачам.В начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 09:30

Почтовые отделения Мурманской области приняли более 200 бесплатных посылок для участников СВО

С 1 мая 2023 года почтовые отделения Мурманской области приняли 200 бесплатных посылок для участников специальной военной операции.

Напоминаем, жители Мурманской области могут отправить посылку близкому человеку, который принимает участие в специальной военной операции, в любом почтовом отделении региона.

Отправить можно неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна весить не более 10 кг. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты России» в Москве. Далее почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8(800)100-00-00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области три почтамта – Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области действуют три передвижных почтовых отделения и 149 стационарных, из которых 103 – городские и 46 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

 

Фото (УФПС Мурманской области АО «Почта России»): https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:00«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 14 (12+)15:30«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)16:35«Почему Я». Познавательная программа, 13-14 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» называет лучшие вакансии Мурманска с зарплатой более 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс рубля следует за ними-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Вводится запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Российские компании получат возможность для увеличения объёмов производства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика