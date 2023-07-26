Почтовые отделения Мурманской области приняли более 200 бесплатных посылок для участников СВО

С 1 мая 2023 года почтовые отделения Мурманской области приняли 200 бесплатных посылок для участников специальной военной операции.

Напоминаем, жители Мурманской области могут отправить посылку близкому человеку, который принимает участие в специальной военной операции, в любом почтовом отделении региона.

Отправить можно неограниченное количество посылок, однако каждая из них должна весить не более 10 кг. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр «Почты России» в Москве. Далее почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8(800)100-00-00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области три почтамта – Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области действуют три передвижных почтовых отделения и 149 стационарных, из которых 103 – городские и 46 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.

Фото (УФПС Мурманской области АО «Почта России»): https://gov-murman.ru