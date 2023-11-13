В новогодние праздники жители СЗФО будут отдыхать десять дней подрядПоезд Деда Мороза в начале 2024 года прибудет в Апатиты и Оленегорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 12:30

Под девизом «Ты можешь» в Гаджиево прошла конференция ребят из ЗАТО

С приветственным словом к участникам яркого и масштабного мероприятия обратились глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение, поскольку здесь собралась самая активная, энергичная и креативная молодёжь наших гарнизонов:

— Сегодня вы сможете обменяться опытом в сфере саморазвития и продвижения, получить представление о своих возможностях и потенциале, найти эффективные способы, как говорят в молодёжной среде, «прокачать» свои таланты. А если учиться, то у лучших, у первых в своём деле!

Сергей Дубовой пожелал интересных, полезных встреч и удачи на жизненном пути.

В рамках церемонии открытия 15 юным северянам спикер вручил паспорта гражданина России, подчеркнув, что сегодня каждый из них сделал ещё один шаг к взрослой жизни.

Для 300 представителей «Движения Первых» из пяти ЗАТО, которые впервые встретились вместе, организаторы подготовили насыщенную программу, разделенную на тематические площадки. Среди них мотивационные встречи, мастер-классы и психологические тренинги, а также проектные сессии, где ведущими выступили сами дети. К участию были привлечены известные спикеры. Так, на одной из площадок юные северяне смогли пообщаться с депутатом Мурманской областной Думы, заслуженным мастером спорта, серебряным призёром Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисой Кругловой. Парламентарий рассказала о своём спортивном прошлом и депутатской деятельности, о роли мотивации в жизни и самореализации на малой Родине. По мнению Ларисы Кругловой, каждый ребёнок талантлив.

— Задача взрослых – наставников, родителей – помочь детям раскрыть их потенциал и способности. А они есть у каждого! Нужно всегда верить в себя, в свои возможности, заниматься самообразованием, не останавливаться на достигнутом и побеждать. Северу нужны свои герои! - резюмировала депутат.

Закончилась конференция концертом популярного артиста Стаса Море.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28898/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился уровень конкуренции за год по ключевым отраслям и сферам рынка труда Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Петр
10.11.23 17:10
Ряд фактов, в статье изложен неверно. Изменение маршрута буксировки было приято Терсиным самостоятельно и не с кем не согласовано. Капитан ледокола Магадан предлагал другой маршрут вдоль кромки льд
Комментарий к новости:Мёртвые сраму не имут, или Горькая правда о трагедии экипажа СПБУ «Кольская»
Антонина
09.11.23 22:52
Какая же родная Валентина Ивановна - слушать одно удовольствие
Комментарий к новости:Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия»: о сибирском характере, о своей судьбе и поисках места в жизни
Нине Кполовне Ткаченко
06.11.23 19:51
Нинуля,позвони мне 79309004739, пожалуйста. Твоя мурманская подруга Якушева Люба. Очень жду... *** РЕДАКЦИЯ не рекомендует читателям размещать свои личные данные на электронных площадках!
Комментарий к новости:Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Себестоимость рыбы может увеличиться на 26% - ВАРПЭ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар укрепился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В 2024 году пенсии назначать будут по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика