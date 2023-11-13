Под девизом «Ты можешь» в Гаджиево прошла конференция ребят из ЗАТО

С приветственным словом к участникам яркого и масштабного мероприятия обратились глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, командующий подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение, поскольку здесь собралась самая активная, энергичная и креативная молодёжь наших гарнизонов:

— Сегодня вы сможете обменяться опытом в сфере саморазвития и продвижения, получить представление о своих возможностях и потенциале, найти эффективные способы, как говорят в молодёжной среде, «прокачать» свои таланты. А если учиться, то у лучших, у первых в своём деле!

Сергей Дубовой пожелал интересных, полезных встреч и удачи на жизненном пути.

В рамках церемонии открытия 15 юным северянам спикер вручил паспорта гражданина России, подчеркнув, что сегодня каждый из них сделал ещё один шаг к взрослой жизни.

Для 300 представителей «Движения Первых» из пяти ЗАТО, которые впервые встретились вместе, организаторы подготовили насыщенную программу, разделенную на тематические площадки. Среди них мотивационные встречи, мастер-классы и психологические тренинги, а также проектные сессии, где ведущими выступили сами дети. К участию были привлечены известные спикеры. Так, на одной из площадок юные северяне смогли пообщаться с депутатом Мурманской областной Думы, заслуженным мастером спорта, серебряным призёром Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисой Кругловой. Парламентарий рассказала о своём спортивном прошлом и депутатской деятельности, о роли мотивации в жизни и самореализации на малой Родине. По мнению Ларисы Кругловой, каждый ребёнок талантлив.

— Задача взрослых – наставников, родителей – помочь детям раскрыть их потенциал и способности. А они есть у каждого! Нужно всегда верить в себя, в свои возможности, заниматься самообразованием, не останавливаться на достигнутом и побеждать. Северу нужны свои герои! - резюмировала депутат.

Закончилась конференция концертом популярного артиста Стаса Море.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28898/