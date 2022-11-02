Под Кандалакшей капитально ремонтируют здание под муниципальный приют для бездомных животных

На железнодорожной станции Пинозеро в Кандалакшском районе создают муниципальный приют для животных без владельцев. О ходе работ рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Перед нами стоит задача превратить старые боксы бывшей воинской части в приют для животных. Демонтажные работы уже завершены. Сейчас подрядчик заканчивает монтаж кровельного покрытия и приступает к установке оконных блоков. Параллельно идут работы по замене внутренних инженерных сетей и отделке. Ожидается поставка противопожарных дверей. Также подрядчик согласовывает и подбирает варианты вольеров», – отметила Ирина Вабищевич.

После того, как капремонт здания завершится, муниципальный приют сможет принять 100 хвостатых подопечных, которые будут в тепле и заботе ждать новых владельцев, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru