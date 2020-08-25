Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»

Презентация фестиваля «Териберская волна» получила максимальную поддержку жителей региона. Для участия в конкурсе были допущены 8 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций.

АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» представил проект открытого фестиваля «Териберская волна», который приурочен к важной дате в истории села – 150-летию основания поселения. Проект получил высокие баллы у федеральных экспертов и самую большую поддержку у жителей Мурманской области, которые могли голосовать во время презентации. В итоге с результатом 83,2 фестиваль «Териберская волна» занял 3-е место и получил грант регионального Министерства культуры в сумме 1 млн рублей.

На втором месте по сумме баллов, полученных от экспертов и населения, проект Фонда поддержки Петербургского кино «Чистые Грёзы» - «Арктическое кино: перезагрузка». Больше всего баллов набрал проект «Цикл мероприятий, направленный на интеграцию культурного наследия народов РФ в современный социокультурный контекст «Волшебное зеркало» («Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»).

Открытый фестиваль «Териберская волна» - это массовое празднество, показ достижений изобразительного, музыкального, колокольного, эстрадного и киноискусства и литературы не только Кольского района, но и Мурманской области. Основные мероприятия фестиваля намечены на 3 октября.

В отличие от фестиваля «Териберка», который в течение 5 лет проходил в июле на плоском мысу старой Териберки, новый проект будет организован в Лодейном. В этом главная идея организаторов – привлечь на праздник как можно больше местных жителей. В Лодейном живут 800 человек, в отличие от старой Териберки, где прописаны – 50 жителей. Кроме того, у места, где будет расположена сцена, рядом со скалой, удивительная акустика. Поэтому звон колоколов передвижной звонницы, который откроет концерт, разнесётся не только по селу, но и по ближайшим окрестностям в тундре, собирая всех на праздник.

Предваряя основные события за два дня до фестиваля, 1 октября в Териберку приедут художники из Мурманской области и Санкт-Петербурга на пленэр «Райский уголок русского Севера». Свои работы они представят на суд зрителей во время основных фестивальных событий 3 октября.

В полдень 3 октября будет открыт арт-объект «Океаны», автор проекта – художник-скульптор, член Союза художников Санкт-Петербурга А.Е. Хромых. Фестиваль «Териберская волна» - это многоэлементное мероприятие. В программе – встречи с писателями, народные гуляния, выставки мастеров декоративно-прикладного жанра.

Проект будет реализован при поддержке Министерства культуры Мурманской области, администрации Кольского района, администрации села Териберка, Кольского районного центра культуры.