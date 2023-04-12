Под Мончегорском начала работу новая амбулатория

Строительство модульной амбулатории для жителей населённого пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья состоялось в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В новом здании медицинскую помощь оказывают как взрослому населению, так и самым маленьким жителям нашей области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Жители смогут получать доступную медицинскую помощь по месту проживания.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в создание амбулатории вложено около 97 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Объект построен за десять месяцев.

Уже сейчас здесь ведут приёмы пациентов терапевт и педиатр, но в ближайшем времени к коллегам присоединятся специалисты и других специализированных профилей.

«Обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, организовать оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства – наша приоритетная задача. Есть план «На Севере – жить». Мы по нему планомерно движемся», – отметил заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru