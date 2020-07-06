Под Мурманском продолжаются работы по строительству нового железнодорожного моста через реку Кола

Продолжаются работы по строительству нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области. В течение июня проведены работы по демонтажу береговых опор и пролетных строений прежнего моста. Подготовлена площадка для разборки русловых опор и пролётов. Завершены инженерно-геодезические изыскания.

Новый мост будет представлять собой металлическую конструкцию длиной 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый. Опор в русле реки у нового искусственного сооружения не предусмотрено, только береговые устои.

По состоянию на начало июля была выдана рабочая документация для сооружения свайного основания, буронабивных столбов и ростверков нового моста.

В настоящее время проводятся работы по устройству буронабивных свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. Также организованы работы по укрупненной сборке нового пролётного строения моста.

На объекте строительства работают более 150 человек и 28 единиц техники.