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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 14:35

Под Мурманском завершились работы по установке всех пролетных строений нового железнодорожного моста через реку Кола

Продолжаются работы по строительству нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области.

В течение трёх минувших дней производились технологические операции по установке двух пролетных строений длиной 18,2 метра каждое на береговые опоры. Установка проводилась при помощи автокранов грузоподъемностью 100 тонн. Следующий этап работы – обустройство железнодорожной инфраструктуры на мосту и на подходах к нему.

Напомним, что на время работ по строительству нового моста через реку Кола железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку пути. Для этого было уложено 5,7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Осуществлена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней. Первый грузовой поезд по обходному участку прошёл 19 июня, пассажирский – 24 июня.

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