Под Мурманском завершились работы по установке всех пролетных строений нового железнодорожного моста через реку Кола
Продолжаются работы по строительству нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области.
В течение трёх минувших дней производились технологические операции по установке двух пролетных строений длиной
Напомним, что на время работ по строительству нового моста через реку Кола железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку пути. Для этого было уложено