Под Мурманском завершились работы по установке всех пролетных строений нового железнодорожного моста через реку Кола

Продолжаются работы по строительству нового железнодорожного моста через реку Кола в районе станции Выходной в Мурманской области.

В течение трёх минувших дней производились технологические операции по установке двух пролетных строений длиной 18,2 метра каждое на береговые опоры. Установка проводилась при помощи автокранов грузоподъемностью 100 тонн. Следующий этап работы – обустройство железнодорожной инфраструктуры на мосту и на подходах к нему.