«Под небом Арктики»: состоится презентация книги Василия Белоусова

Новая книга «Под небом Арктики» – исторический очерк об истории освоения Арктики, увлекательный рассказ о ней и её людях. Многие главы книги автобиографичны. В 1960-1970 годы Василий Белоусов был руководителем выездных редакций газеты «Полярная правда» на Всесоюзных ударных комсомольских стройках области – на комбинатах «Североникель» и «Апатит», на Ждановском (комбинат «Печенганикель») и Ковдорском горно-обогатительных комбинатах, Кольской АЭС, а также на строительстве Серебрянских и Териберских каскадов ГЭС. Об этих интересных событиях он рассказывает в своей новой книге.

Презентация состоится в Мурманской областной научной библиотеке 18 апреля в 18.00 в зале «Русская Арктика».

Василий Сергеевич Белоусов – один из старейших журналистов Кольского полуострова, собственный корреспондент ТАСС по Мурманской области с 1977 года, член Союза журналистов СССР/РФ, почётный гражданин Мурманской области. Он автор более 20 публицистических, документальных и художественных книг.

Книга издана при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального правительства.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273194%2Falbum-139605315_00%2Frev