«Под небом Арктики»: вышла в свет новая книга Василия Белоусова

В новой книге автора «Под небом Арктики» особое значение уделяется освоению Арктики. Это не только исторический очерк об истории освоения Арктики, но и увлекательный рассказ о ней и её людях много повидавшего и пережившего за свою долгую трудовую и творческую жизнь человека, волей судьбы ставшего летописцем многих значительных событий в истории Кольской земли.

Многие главы книги автобиографичны. В 1960-1970-е годы Василий Сергеевич Белоусов был руководителем выездных редакций газеты «Полярная правда» на Всесоюзных ударных комсомольских стройках области – на комбинатах «Североникель» и «Апатит», на Ждановском (комбинат «Печенганикель») и Ковдорском горно-обогатительных комбинатах, Кольской АЭС, а также на строительстве Серебрянских и Териберских каскадов ГЭС. Об этих интересных событиях он рассказывает в своём произведении.

Книга издана при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального правительства. Экземпляры книги Василия Сергеевича стали отличным подарком ко Дню рождения автора. Именинника поздравили директор областной научной библиотеки Светлана Баскакова и заведующий отделом краеведения Татьяна Леонтьева, а также мурманский издатель Олег Дроздов.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Василий Сергеевич Белоусов – один из старейших журналистов Кольского полуострова, собственный корреспондент ТАСС по Мурманской области с 1977 года, член Союза журналистов СССР/РФ, почётный гражданин Мурманской области и автор более 20 публицистических, документальных и художественных книг.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272726%2Fwall-139605315_26264