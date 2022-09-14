Под новые контейнеры для ТКО нужны новые площадки

В Мурманской области продолжается обновление контейнерного парка, новые баки для складирования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в IV квартале текущего года будут установлены в закрытых административно-территориальных образованиях город Заозерск и Видяево. В настоящее время региональный оператор по обращению с ТКО – Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит закупку ёмкостей для отходов. Всего, как ожидается, указанные населенные пункты получат свыше 110 евроконтейнеров объёмом 1,1 кубометра.

Как отмечает пресс-служба компании, установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. До сих пор не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. Для замены контейнерного парка одного желания мало – собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти по закону отвечают за оборудование этих участков.

Органы местного самоуправления в ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Видяево за короткое северное лето успели подготовить площадки, что позволило регоператору оперативно решить вопросы, связанные с установкой новых, современных контейнеров. Вопрос оборудования площадок для складирования ТКО находился на личном контроле председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового.

В 2022 году регоператор также планирует приобрести 50 металлических контейнеров с крышками объёмом 0,75 кубометра для ЗАТО Островной. Кроме того, в текущем году будут приобретены сетки-накопители для отходов ПЭТ объёмом 1,1 кубометра в количестве 200 штук. Их установят на контейнерных площадках Первомайского и Ленинского административных округов Мурманска.

По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы забирает спецтехника не реже одного раза в неделю – в теплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток. Получить консультацию по деятельности регоператора можно по телефону «горячей линии» Мурманского филиала АО «Ситиматик» с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30 по номеру телефона 8 800-707-13-71.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».