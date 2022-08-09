Под проливным дождём - в Апатитах прошёл чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу

В прошедшие выходные в Апатитах прошёл чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу. Несмотря на географическое расположение, Кольское Заполярье регулярно проводит соревнования по летним видам спорта. Так, 6 и 7 августа женские команды по пляжному волейболу встретились, чтобы определить самый слаженный и динамичный коллектив.

13 команд из Мурманска, Североморска, Апатитов, Никеля, Колы, Умбы и Кандалакши под проливным дождем боролись за право владения мячом.

Профессиональные волейболистки успешно выступили в непростых условиях, показав высокий уровень подготовки и самообладания. Сильнейшими оказались Кристина Петрова из Североморска и Александра Савельева из Колы, представляющие одну команду. «Серебро» – у Екатерины Втюриной из Кандалакши и Анны Трофимовой из Североморска. Тройку лидеров замыкает команда представительниц Мурманска и Североморска – Любови Полтораковой и Виктории Кузьменко, сообщило Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/