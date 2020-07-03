Под Североморском поисковики нашли обломки самолёта «Boston» времён Великой Отечественной войны

Поисковики североморского поискового отряда «Ваенга» и мурманского регионального Центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив обнаружили под Североморском в 40 км от Мурманска место крушения и обломки самолёта «Boston» времен Великой Отечественной войны.

«Экспедиционная группа североморского поискового отряда «Boston» и представители регионального Центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив города Мурманска произвели поисковую разведку и обнаружили двигатели и останки фюзеляжа самолёта марки «Bosto», которые поставлялись по ленд-лизу в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Место крушения находится примерно в 40 км от Мурманска под Североморском, в районе Губы Средняя на выходе в Кольский залив», - рассказал ТАСС руководитель поискового отряда Эдуард Миронов.

Он добавил, что принадлежность к марке «Boston» удалось установить по виду самой двигательной установки самолёта. «Это один из немногих самолётов, у которых двухрядный двигатель, это позволило сделать заключение о принадлежности к данной марке. Двигательная установка у него состояла из двух 14-цилиндровых двигателей и воздушного охлаждения типа «двойная звезда», - пояснил руководитель поисковой группы.

Миронов уточнил также, что обзорная разведка местности и исследование фрагментов фюзеляжа и двигателей не позволили пока установить номер потерпевшего крушение самолёта, в результате будет предпринята вторая экспедиция в конце июля.

«В ходе второй экспедиции, ближе к концу июля, мы планируем с металлоискателями шире пройти вокруг места падения самолёта и попробуем отыскать то, что скрыто от глаз, возможно, под слоем грунта и растительности. Надеемся, что нам повезёт найти номера двигателей, и после, уже через работу в архивах, узнать, когда самолёт потерпел катастрофу и самое главное, кто летал на этом самолёте и какова судьба экипажа», - поделился планами Миронов.

На месте крушения самолёта в тундре поисковики планируют установить табличку с информацией о находке, которая будет обновляться по мере получения сведений. Вопрос о дальнейшей судьбе найденных фрагментов и двигателей пока не решён.