Под Североморском продолжается реконструкция водопроводной насосной станции

На озере Большое Грязненское неподалеку от Североморска продолжаются работы по реконструкции водопроводной насосной станции. Основная цель реконструкции – улучшение качества питьевой воды для жителей Росляково, Сафоново и Сафоново-1.

На объекте установлен комплекс оборудования для безреагентной очистки воды «АЭРОМАГ». Это уникальное отечественное оборудование, которое работает по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора.

«На сегодняшний день выполнены работы по монтажу каркаса здания, кровли, емкостей, камер. Бригады начали обвязывать ёмкости комплекса «АЭРОМАГ», продолжают электромонтажные работы», – сообщил руководитель министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Заказчиком работ по реконструкции выступает муниципальное предприятие «Североморскводоканал». А подрядчиком является ООО «ВодоПроектСтрой».

По состоянию на февраль 2024 года, техническая готовность объекта составляет более 80%.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, реконструкция водопроводной станции на озере Большое Грязненское ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru