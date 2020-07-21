Под Североморском стартовала поисковая экспедиция

Специалисты из Татарстана и Мурманской области продолжают работы по подъёму самолёта Пе-2, разбившегося в годы войны в окрестностях Североморска.

На озере Среднее Ваенгское разбит базовый лагерь. Именно здесь стартовала большая совместная работа. В экспедиции, которую проводит региональная общественная молодёжная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, принимают участие региональный центр поддержки добровольческих и молодёжных инициатив Мурманской области, поисковый отряд флотской столицы «Ваенга», представители Заозерска - отряд «Икар», дайверы из мурманского клуба «Морской охотник» и клуба подводного плавания Казани - «Бентос». Поддерживает поисковиков и администрация ЗАТО г.Североморск.

Поиск самолёта Пе-2 из состава 29 бомбардировочного авиаполка особой морской авиационной группы ВВС Северного флота, который потерпел крушение 14 августа 1942 года, специалисты ведут уже несколько лет. В боевом донесении, хранящемся в Центральном архиве Военно-морского флота, говорится, что крылатая машина загорелась в воздухе и упала в озеро, экипаж погиб.

Эта экспедиция уже четвёртая по счёту. В предыдущие годы поисковикам удалось обнаружить останки членов экипажа Пе-2, их личные вещи, планшет, части лётной куртки. Поиск продолжается.

Экспедиция продлится до 20 августа. Она проводится в рамках проекта «Крылья Татарстана» и внесена в план работы Поискового движения России, утверждённый председателем общественной организации и российским Минобороны.