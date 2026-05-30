Под Североморском в районе водонасосной станции бродит медведь!

Администрация ЗАТО г. Североморск призывает горожан проявлять повышенную внимательность, так как в районе водонасосной станции (река Малая Средняя), 12‑й км автодороги «Североморск — Североморск‑3» зафиксировано появление медведя.

Как сообщает citysever.ru, медведи часто подходят к людям, реагируя на запах пищи. Сообщайте о наблюдении медведя в экстренные службы: единый номер экстренного вызова 112, а также в администрацию ЗАТО г. Североморск.