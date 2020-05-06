Под влиянием слабого внутреннего спроса подешевели треска и пикша – Росрыболовство

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 27 апреля по 3 мая текущего года, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к стабилизации или снижению.

На северо-западе под влиянием слабого внутреннего спроса подешевели треска и пикша – на 0,4% и 1,2%, до 244 рублей и 168 рублей за килограмм соответственно. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались в условиях сокращения оптовых и розничных продаж на фоне усиления карантинных мер в регионе.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 21 по 27 апреля уменьшился на 0,1%.