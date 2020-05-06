Мурманская область. Арктика (16+)06.05.20 16:45
Под влиянием слабого внутреннего спроса подешевели треска и пикша – Росрыболовство
Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 27 апреля по 3 мая текущего года, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка характеризовалась тенденцией к стабилизации или снижению.
На северо-западе под влиянием слабого внутреннего спроса подешевели треска и пикша – на 0,4% и 1,2%, до 244 рублей и 168 рублей за килограмм соответственно. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или снижались в условиях сокращения оптовых и розничных продаж на фоне усиления карантинных мер в регионе.
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную, по данным Росстата, с 21 по 27 апреля уменьшился на 0,1%.
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