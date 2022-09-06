С 29 августа по 4 сентября текущего года цена на атлантическую скумбрию в оптовом сегменте Северо-Запада сохранялась на уровне прошлой недели — 135 рублей за килограмм. А вот цена на треску атлантическую возросла с прошлой недели на 2,3% — 225 рублей за килограмм. Но к началу году она снизилась на 13,5%.

«Под влиянием высокого спроса стоимость на пикшу выросла на 2,6% и достигла 200 рублей за килограмм», - сообщили в Росрыболовстве.

В ведомстве также отметили, что розничные цены продолжают снижаться. В период с 23 по 29 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженную неразделанную понизился в России на 0,38%, сообщает ИА «СеверПост».

Фото: https://gov-murman.ru