Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 11:15
Под влиянием высокого спроса стоимость на пикшу выросла на 2,6% и достигла 200 рублей за килограмм
С 29 августа по 4 сентября текущего года цена на атлантическую скумбрию в оптовом сегменте Северо-Запада сохранялась на уровне прошлой недели — 135 рублей за килограмм. А вот цена на треску атлантическую возросла с прошлой недели на 2,3% — 225 рублей за килограмм. Но к началу году она снизилась на 13,5%.
«Под влиянием высокого спроса стоимость на пикшу выросла на 2,6% и достигла 200 рублей за килограмм», - сообщили в Росрыболовстве.
В ведомстве также отметили, что розничные цены продолжают снижаться. В период с 23 по 29 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженную неразделанную понизился в России на 0,38%, сообщает ИА «СеверПост».
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Цыбули с квасом.
05.09.22 23:08
А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?
Комментарий к новости:В Мурманской кадетской школе появилась парта имени Героя России Сергея Бойко
Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Под влиянием высокого спроса стоимость на пикшу выросла на 2,6% и достигла 200 рублей за килограмм-PRO Валюту (16+)Цены на нефть пошли вниз, доллар США дешевеет, евро, напротив, растёт-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна