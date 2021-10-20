Под знаком науки: более 600 человек приняли участие в фестивале «Nauka 0+» в МАГУ

В МАГУ прошёл под знаком науки. Университет стал площадкой всероссийского фестиваля «Nauka 0+». В течение двух дней, 15 и 16 октября, педагоги и студенты-волонтёры МАГУ проводили онлайн-квесты, виртуальные экскурсии, интеллектуальные ролевые игры и мастер-классы.

«Количество участников фестиваля возросло по сравнению с прошлым годом, — комментирует итоги фестиваля «Nauka 0+» начальник отдела научной работы МАГУ Екатерина Скалабан. — В связи с ограничительными мерами мы проводим мероприятие онлайн второй год подряд. Невозможно длительное время удерживать аудиторию у мониторов, если ей неинтересно, поэтому большое внимание мы уделили именно интерактивности площадок. Грамотная подача информации и непосредственное взаимодействие со слушателями позволили сделать онлайн-мероприятия фестиваля более динамичными и привлечь внимание молодёжи к науке».

Старт фестиваля был дан 15 октября: в прямом эфире Instagram прошёл квест «Филология 2.0». Мероприятие нестандартным образом воплотило идеи интеграции гуманитарных и естественных наук и привлекло наибольшее количество участников фестиваля. В этот же день прошла ролевая игра «Опасный путь». Она была посвящена вопросам защиты прав человека. В ходе мероприятия участники столкнулись с рядом испытаний, которые требовали умения работать в команде, критически анализировать проблемные ситуации и находить их решение. Каждая команда получила компетентный комментарий от спикеров мероприятия, что позволило участникам оценить свой результат и провести рефлексию по итогам игры. По завершении мероприятия с организаторами связалась коллега из Белоруссии и предложила обсудить возможность реализации совместных проектов.

16 октября в ZOOM прошла виртуальная лекция «Молекулы добра», посвящённая вопросам прорастания семян декоративных культур. Слушатели познакомились с приёмами обработки семян в осенний период, что является ценным материалом для людей, интересующихся вопросами культивирования растений в климатических условиях Арктики.

В рамках мастер-класса «Этапы создания 3D-персонажа для компьютерных игр и анимации» участники узнали о принципах создания изображений в трёхмерной графике и особенностях создания персонажа для игр или анимации.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Почём?» была направлена на выявление знаний и творческих способностей учащихся в области экономики, управления и бизнеса, предпринимательства, права и логистики.

В этом году в рамках фестиваля также прошли онлайн-викторины «Научный Эверест» и «ОпасностиNET». В процессе покорения «Научного Эвереста» участники проверили свои знания в области физики, химии, астрономии и географии, а викторина «ОпасностиNET» позволила ребятам вспомнить элементарные навыки оказания первой помощи, пожарной безопасности и безопасности в природных условиях. Кроме того, в свободном доступе были представлены познавательные видеоролики на официальном YouTube-канале МАГУ.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, завершающим мероприятием фестиваля стал круглый стол «#Тыжпрограммист», организованный в форме трансляции в YouTube. Встреча прошла в формате диалога с аудиторией при участии студентов-программистов и преподавателей МАГУ и стала одной из самых популярных площадок у слушателей фестиваля. Участники обсуждали актуальные вопросы IT-сферы.