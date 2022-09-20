Подача тепла от ресурсоснабжающих организаций обеспечена по всем 6580 домам региона

О ходе отопительного сезона 2022/2023 в Мурманской области в рамках повестки оперативного совещания вчера с докладом выступил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По состоянию на текущую дату из 793 объектов социальной сферы подключено 792.

В связи с капитальным ремонтом неподключенным остаётся кинотеатр в Кандалакше. Здание закрыто для посещения, срок окончания работ – 11 октября.

Что касается жилого фонда, подача тепла от ресурсоснабжающих организаций обеспечена по всем 6580 домам. Продолжается регулировка внутридомовых систем управляющими организациями.

Все поступающие обращение (поадресно) находятся на контроле Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Всего, в период с 1 по 16 сентября 2022 года, от граждан поступило 240 обращений по вопросу частичного отсутствия отопления в жилых помещениях. В настоящее время 163 обращения отработано, отопление восстановлено. На контроле находятся 77 обращений.

Для обработки большего объёма обращений от населения расширен штат операторов «горячей линии».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, кроме настройки внутридомовых систем, точечное отсутствие теплоснабжения связано с проведением работ на наружных сетях, после которых вновь требуется проводить регулировку МКД.