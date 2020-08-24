Подача тепла в социальные учреждения региона начнётся на этой неделе

Готовность региона к началу нового отопительного периода стала одной из тем оперативного совещания, которое сегодня в режиме видеоконференции провел губернатор Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул – подача тепла в учреждения социальной сферы должна начаться уже на этой неделе.

«По каждому муниципалитету, безусловно, решение должно приниматься самостоятельно с учётом прогноза и фактической погоды, но не ждите положенных по нормативам сроков, запускайте тепло опережающим порядком для того, чтобы наши социальные объекты были прогреты заблаговременно до снижения среднесуточной температуры», – обратился Андрей Чибис к главам администраций муниципалитетов.

Как отметил губернатор, в целом область к зиме готова. В этом году на подготовку к отопительному периоду муниципальным образованиям региона из областного бюджета было выделено 208,3 млн рублей. Эти средства пошли на обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, капремонт инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства, а также на ремонт магистральной теплосети в ЗАТО г. Североморск. Работы на этом аварийном участке не проводились с момента укладки в 70-х годах прошлого века.

«Проект был реализован в рекордные сроки. Очень надеюсь, что это позволит безопасно пройти отопительный период с надлежащим качеством теплоснабжения и горячего водоснабжения для североморцев», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как пишет региональное Министерство информационной политики, отдельно главой региона был поднят вопрос существенно затянувшегося строительства дымовой трубы в микрорайоне Росляково. На сегодня выполнен монтаж половины конструкций. Для своевременного запуска котельной губернатор призвал главу администрации Мурманска обеспечить окончание работ не позднее пятницы.