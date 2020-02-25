«Подари надежду» - краеведческий музей присоединяется к благотворительной акции

26 и 27 февраля с 9 до 18 часов на базе Мурманского областного краеведческого музея состоится сбор макулатуры и «крышечек надежды».

Всех желающих приглашают принести книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), чтобы отправить их на переработку.

Впервые на базе музея все желающие смогут сдать «крышечки надежды» – пластиковые крышки от бутылок и упаковок. Собранные крышки отправят на Тверской завод для переработки. Вырученные в ходе акции деньги направят в благотворительный фонд «Подари надежду», который оказывает помощь малышам, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Акция будет проведена при поддержке Мурманского общественного молодёжного экологического движения «Природа и Молодёжь» и Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».