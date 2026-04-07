«Подари свет»: ансамбль эстрадного танца «Форсаж» выступает с отчётным концертом

Ансамбль эстрадного танца «Форсаж» приглашает всех желающих 19 апреля в 15.00 во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на грандиозный отчётный концерт – «Подари свет».

Как сообщает vk.com/odkkirova, этот день станет настоящим гимном свету и теплу, которые мы дарим вам уже много лет. Мы хотим, чтобы каждый зритель, переступив порог зала, окунулся в сияющую атмосферу праздника. Ведь «Подари свет» – это не просто название, это наш призыв к добру. Говорят, что эмоции имеют свой цвет. Мы обещаем подарить вам полную, ослепительную гамму впечатлений! В программе – огненные премьеры и уже полюбившиеся номера. Яркие, словно сотканные из солнечных лучей костюмы, зажигательная музыка и стремительный калейдоскоп сценических образов.

В этот вечер на сцене «Кировки» будут сиять танцоры ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии современного танца «ASL». (0+)

