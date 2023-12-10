«Подари улыбку. Новый год»: благотворительная акция от Дома молодёжи

В преддверии Нового года Дом молодёжи проводит благотворительную акцию «Подари улыбку. Новый год» в поддержку клуба «Дети военного Мурмана».

Любой желающий может написать письмо с пожеланиями или открытку, принести в Дом молодёжи календарь, сувенир или сладкий подарок. Сбор будет проходить с 8 по 20 декабря с 12.00 до 21.00 на ул. Капитана Орликовой, 3.

22 декабря в 16.00 в «Доме молодёжи» состоится праздничный концерт для участников клуба «Дети военного Мурмана», также в программе приятное общение и вручение подарков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26261&page=1