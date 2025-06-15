Подарили праздник северной культуры: в селе Ловозеро состоялись 39-е летние саамские игры

В субботу, 14 июня, берег озера Поповское в селе Ловозеро окунулся в атмосферу XXXIX районного традиционного праздника «Саамские игры», собравшего представителей саамского народа и всех, кто ценит богатство и уникальность северной культуры.

Праздник открыл глава Ловозерского района Евгений Магомаев. Присоединился к поздравлениям и генеральный директор Ловозерского горно-обогатительного комбината Владимир Федяков. От имени правительства Мурманской области собравшихся поприветствовала представитель Министерства внутренней политики Мурманской области Оксана Милентьева. Она подчеркнула, что сохранение и развитие культурного наследия коренного малочисленного народа Севера – саамов – одна из задач стратегического плана региона «На Севере – жить!».

В ходе торжественного открытия праздника был поднят саамский флаг. Право выполнить эту почётную миссию в этом году получил абсолютный чемпион прошлогоднего традиционного районного праздника «Саамские игры» – Михаил Носов.

Центральным событием празднования стала концертная программа с участием творческих коллективов и сольных артистов из разных уголков Мурманской области.

Народные умельцы региона представили посетителям свои изделия из оленьих меха и кожи, сувениры из рога и кости, украшения из серебра и полимерной глины, вязанные вещи и многое другое.

Также гостей ждали мастер-классы по изготовлению оберегов и брелоков, валянию из шерсти, правополушарному рисованию «Северный пейзаж» и созданию расписных брошей «Арктические животные».

Саамские игры – это уникальное объединение разных видов физической активности и многовековых традиций. Участники соревновались в беге с палкой по пересеченной местности, гребле на весельной лодке, метании аркана на рога, стрельбе из арбалета, метании копья и камня на дальность.

Особый ажиотаж вызвал турнир по саамскому женскому футболу с его особыми правилами, сохраняющими дух традиционных игр коренного малочисленного народа.

Мероприятие реализовано Ловозерским районным национальным культурным центром при поддержке Центра народов Севера и межнационального сотрудничества и министерства внутренней политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548460/#&gid=1&pid=5