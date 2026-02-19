Подарки для бойцов вручили в госпитале

Накануне 23 февраля бойцам, которые проходят лечение и реабилитацию в Военно-морском клиническом госпитале, передали подарки и открытки, подготовленные женсоветом одной из воинских частей и Советом депутатов ЗАТО г. Североморск.

Праздничную атмосферу обеспечили артисты коллектива «Крылья Севера» смешанного авиационного корпуса Северного флота, группы «Педсовет» школы №2 Сафоново-1 и юнармейцы из н.п. Североморск-3.

«Искренняя благодарность каждому, кто помогает нашим бойцам восстановиться после ранений и вернуться к мирной жизни! Ваши поддержка, забота и внимание - это бесценный вклад в их выздоровление. А нашим защитникам, проходящим лечение в госпитале, - скорейшего выздоровления и восстановления сил! Спасибо за ваше мужество!», - поблагодарил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Как отмечает администрация флотской столицы, в нашем регионе работа по поддержке участников СВО и их семей – одно из приоритетных направлений. В Мурманской области уже создан и постоянно расширяется комплекс мер поддержки, охватывающий все этапы – от заключения контракта до возвращения домой. Предоставляется финансовая помощь, поддержка в сфере образования, земельные участки, жилищные, налоговые и транспортные льготы, социальное обслуживание, юридическая помощь, содействие в трудоустройстве и профессиональном образовании.

Кроме того, в ближайшем будущем в Мурманской области некоммерческие организации, которые занимаются помощью участникам СВО и ветеранам боевых действий, получат статус социально ориентированных. Как отметил губернатор Андрей Чибис, это позволит повысить доступность специализированной помощи нашим защитникам и их семьям, усилить поддержку организаций, занимающихся реабилитацией и поисковыми работами, в том числе в части налоговых льгот по упрощенной системе.

