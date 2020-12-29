Подарки для североморских детей получили родители

В течение нескольких лет депутаты представительного органа власти столицы Северного флота в ДК «Строитель» на новогоднем представлении у ёлки поздравляли несколько десятков детей с ограниченными возможностями, вручая им подарки, купленные на собственные средства.

В этом году таких подарков было закуплено 160. Были учтены и дети, которые ранее не могли принимать участие в праздничных представлениях.

С учётом современных реалий, вызванных пандемией коронавируса, подарки вручали родителям детей в ДК «Строитель» и в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск.