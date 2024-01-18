Подарки для участников Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» отправятся в Приморский район Запорожской области

На специальном сайте акции юные жители новых территорий России оставили свои пожелания к Деду Морозу, среди которых наборы для украшений и макияжа, кукольный домик и интерактивная кукла, радиоуправляемый танк, спортивный рюкзак, гоночный автотрек, адвент-календарь.

Мечты ребят постарались исполнить депутаты областной Думы Лариса Круглова, Сергей Дубовой, Константин Биджоев, Ирина Просоленко, Максим Иванов, Любовь Черепанова, Алла Истомина и Евгений Толстик.

– Это прекрасная традиция распространилась и на новые регионы нашей страны, – отметил председатель регионального парламента Сергей Дубовой. – Хочется верить, что новогодние праздники, то время, когда сбываются самые заветные мечты. Каждый, кто может откликнуться на просьбу ребёнка о подарке, станет для него настоящим волшебником. Важно искренне верить в хорошее и уделять внимание тем, кто рядом. Пусть в наступившем году у всех детей России сбываются самые светлые желания.

Все собранные подарки в ближайшее время будут доставлены на подшефную территорию Мурманской области. В рамках проекта мечты детей можно исполнить до конца февраля.

Акция «Ёлка желаний» инициирована президентом Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «Мы вместе». В России она проводится уже в шестой раз и к ней традиционно присоединяются глава государства, члены Правительства, депутаты Госдумы. Региональные парламентарии каждый год также помогают исполниться желаниям юных россиян. А с 2022 года, кроме детей из многодетных или малообеспеченных семей, в акции также участвуют ребята из новых регионов России и дети участников спецоперации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29279/