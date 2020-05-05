Подарки для ветеранов отправляются в города Мурманской области - АНО «Мурманконгресс»

Сегодня первая часть подарков для ветеранов будет отправлена в города Мурманской области для вручения ко Дню Победы. Самая первая машина - 51 подарок, уехали в Североморск.

Подарки ко Дню Победы получат более двух с половиной тысяч человек, проживающих на территории Мурманской области — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, блокадники, члены семей погибших и труженики тыла.

«Груз получился сборным. В каждый муниципалитет будут отправлены подарки для ветеранов и приравненных категорий. Все они собраны с полным соблюдением санитарной безопасности и помещены в продезинфицированные пакеты. Дополнительно для участников и инвалидов Великой Отечественной войны предусмотрены продуктовые наборы по проекту «Вам, родные», в рамках всероссийской акции «Мы вместе» и подарок от предпринимательского сообщества», - сообщает АНО «Мурманконгресс».

Помимо подарков ветераны получат и поздравления, в эти майские дни северяне пишут им письма со словами благодарности. Те, что были присланы на сайт «Мурманск-Победа» будут распечатаны и отправлены адресатам.