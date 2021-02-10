Подарки мужьям ко Дню святого Валентина за год стали дороже на 20%, но мужчины все равно потратят больше

Средний бюджет на подарок женщинам к 14 февраля с прошлого года практически не изменился. Считают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», проведя опрос, в котором приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны.

Порадовать подарком жену или мужа 14 февраля планируют 17% россиян. Каждый десятый собирается поздравлять свою вторую половинку с Днем всех влюбленных и подарить подарок (10%). По 4% респондентов купят подарки по случаю Дня святого Валентина детям, родным и близким. Родителям и друзьям планируют покупать подарки по 3 и 2% соответственно. 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже бывших. 56% россиян не планируют покупку подарков на 14% февраля.

Мужчины в среднем потратят 2600 рублей на подарок женам ко дню всех влюбленных. Женщины своим супругам планируют покупать подарки в среднем за 1700 рублей.

Чуть больше 3000 рублей холостые мужчины потратят на подарок для любимых женщин. В среднем 2000 рублей собираются потратить незамужние женщины на подарок для любимого мужчины.

Бюджет на подарок мужьям и парням у москвичек на 40—47% выше бюджета женщин из регионов, а вот москвичи будут тратить на подарки примерно столько же, сколько и мужчины из регионов.

Максимальную сумму потратят холостые мужчины до 34 лет на подарок для вторых половинок (3300 рублей), минимальную — женщины в возрасте от 35 до 44 лет — на подарок для мужей (1400 рублей).

По сравнению с аналогичным исследованием 2020 года, больше всего за год вырос бюджет на подарки мужьям (в среднем +300 рублей за год), однако он по-прежнему остается самым экономным по сравнению с бюджетом на подарки парням, женам и девушкам.