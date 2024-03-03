При этом на подарки и букеты к 8 Марта в этом году россияне потратят больше. К такому утверждению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу «Коммерсант.Деньги», в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег женского пола 8 Марта будут одаривать 3% мужчин и 4% женщин.

На 8 Марта мужчины потратятся. Кто-то дарит на 8 Марта только цветы или только подарки, кто-то — и то, и другое. Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 2700 рублей. на подарки и 2300 рублей на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4900 рублей на подарки, 3400 на цветы. Планируемые расходы среднестатистического россиянина на 8 Марта составят 3900 рублей на подарки (+8% к прошлому году) и 3100 на букеты (+3%).

Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего на цветы и подарки к 8 Марта потратят в Москве: в среднем 3800 рублей на букеты и 5300 на подарки. На втором месте — Красноярск (3700 и 5200 рублей соответственно). Петербуржцы потратят 3700 рублей на цветы и 4300 на подарки.

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года.