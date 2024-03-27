Подарки от северян детям Бенина доставили участники региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи

Участники делегации региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи доставили игрушки в страну Бенин, которые собрали жители Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 15 марта в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» провёл сбор игрушек для детей западной африканской страны Бенин. Жителям Мурманской области предложили принести игры для ребят разного возраста. Их передали представительнице Бенина – Вондер Анвуке.

25 марта игрушки из Мурманской области прибыли в Бенин, где уже сегодня приносят радость детям.

«Это замечательное событие подчеркивает важность международного сотрудничества и поддержки детей в нуждающихся странах. Регион благодарит всех участников и организаторов этой акции за их доброту и желание делать мир лучше!», – прокомментировал директор ГАУМО «Молодая Арктика» Леонид Мостовой.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) — это путешествие по городам России для иностранных участников.

Программа позволила иностранным гостям познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом России.

Фото: https://gov-murman.ru