Подарки, собранные неравнодушными мурманчанами, переданы ребятам из «Ровесника»

В Мурманске завершилась девятая по счёту благотворительная акция «Подари детям счастье». Ежегодно накануне зимних праздников добровольцы МАУ МП «Молодёжь51» проводят на площадках учреждения сбор подарков для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Внести свою лепту в виде игрушки, игры, книжки или иного небольшого подарка (обязательно в заводской упаковке) может любой желающий. Так, 10 декабря в акции приняли участие глава города Мурманска Иван Лебедев и сотрудники городской администрации, доставив несколько пакетов с подарками в Центр профессионального развития молодёжи «СОПКИ» на улице Марата, 16.

Сбор проводился до 25 декабря включительно. В пятницу 26 декабря волонтёры подвели итоги акции, а затем отправились в Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Юные постояльцы центра получили не только подарки, но и индивидуальные поздравления, а также насладились новогодним представлением, которое для них подготовили и разыграли гости.

В этом году добровольцам «Молодёжи51» удалось собрать для детей более 830 различных подарков. Среди них – игрушки, в том числе мягкие, а также куклы, паззлы, головоломки, настольные игры, раскраски, картины по номерам, флеш-карты, косметички, алмазные мозаики и многое другое.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31634&page=1